Erzurum'da eğitimci Şerafettin Aydoğdu kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da Kazım Karabekir Endüstri Meslek Lisesi ve Tortum Öğretmenevi müdürlüğü yapan eğitimci Şerafettin Aydoğdu, 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydoğdu, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
Erzurum eğitim camiası acı kayıpla sarsıldı. Şerafettin Aydoğdu geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.
Şerafettin Aydoğdu Erzurum'un sevilen isimlerinden biriydi. Kazım Karabekir Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü ve Tortum Öğretmenevi müdürlüğü görevlerini yürüten Aydoğdu, 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bu haber yakınlarını yasa boğdu.
Eğitimci Şerafettin Aydoğdu için Narmanlı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Aydoğdu dualarla toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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