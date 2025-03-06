Erzurum'da Engellilere Ramazan Ayı Destek Ziyaretleri - Son Dakika
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Erzurum'da Engellilere Ramazan Ayı Destek Ziyaretleri

Erzurum\'da Engellilere Ramazan Ayı Destek Ziyaretleri

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, Ramazan boyunca farklı engel gruplarından beş engelli vatandaşı ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinliyor. Bugünkü ziyarette akülü tekerlekli sandalye talep eden Hasan Acar'a ihtiyacı karşılandı.

06.03.2025 10:31  Güncelleme: 10:32
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, Ramazan ayı boyunca her gün farklı engel gruplarından beş engelli vatandaşı ve ailelerini ziyaret ederek, onların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu anlamlı çalışmanın ilk günlerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, ihtiyaç sahiplerinin dilekleri tek tek not alınarak çözüme kavuşturuluyor.

Bugünkü ziyaret kapsamında, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan Hasan Acar'a, tekerlekli sandalyesi temin edilerek teslim edildi. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu bir kez daha hissettiren bu buluşma, Hasan Acar ve ailesinin mutluluğuyla taçlandı.

Ziyarete, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi üyelerinin yanı sıra Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelliler Şube Müdürü Mahmut Temel de katıldı. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin, Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, toplumda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin yaşamlarını daha erişilebilir hale getirmek adına çalışmalarını sürdürmeye kararlılıkla devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Engellilere Ramazan Ayı Destek Ziyaretleri - Son Dakika

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