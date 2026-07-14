Erzurum'da Ezan Okuma Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Ezan Okuma Yarışması Düzenlendi

Erzurum\'da Ezan Okuma Yarışması Düzenlendi
14.07.2026 09:34
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Din görevlileri, Solakzade Camii'nde ezanı güzel okuma yeteneklerini sergiledi.

Erzurum'da din görevlileri arasında düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması", Solakzade Camii'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Erzurum İl Müftülüğü tarafından din görevlilerinin mesleki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" büyük bir heyecana sahne oldu. Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii'nde gerçekleştirilen programda, kent genelinde görev yapan din görevlileri ezanı en etkili ve usulüne uygun şekilde okuyabilmek için performans sergiledi.

Erzurum İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan'ın jüri başkanlığını yürüttüğü yarışmada komisyon üyeleri; makam, tecvid, ses kalitesi ve nefes kontrolü gibi teknik kriterlere göre titiz bir değerlendirme yaptı. Din görevlilerinin sergilediği performanslar, camiyi dolduran cemaat tarafından da ilgiyle takip edildi. Yapılan puanlamaların ardından ezanın ruhunu ve manevi havasını en iyi şekilde yansıtan din görevlileri belirlendi.

Yarışma, dereceye giren ve katılım sağlayan tüm din görevlilerine protokol üyeleri tarafından ödüllerinin ve başarı belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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