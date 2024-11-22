Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetim yapıldı.
Erzurum Valiliği tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, "15-22 Kasım 2024 tarihleri arasında; 496 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1idari yaptırım kararı uygulanmıştır." denildi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Gıda Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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