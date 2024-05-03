Erzurum'da güvenli ve sağlıklı içme kullanma suyu için istişare toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum'da güvenli ve sağlıklı içme kullanma suyu için istişare toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum\'da güvenli ve sağlıklı içme kullanma suyu için istişare toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, halkın kullanımına sunulan içme-kullanma suyunun güvenli ve sağlıklı bir şekilde sunulması için Erzurum Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (ESKİ) ile istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, suyun denetleme ve izleme çalışmaları değerlendirildi, muhtemel problemler çözüldü ve iş birliği güçlendirildi.

03.05.2024 09:28  Güncelleme: 09:32
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Erzurum'da güvenli ve sağlıklı içme kullanma suyu için istişare toplantısı gerçekleştirildi

İl Sağlık Müdürlüğü, halkın kullanımına sunulan içme-kullanma suyunun kaynağından musluğa kadar güvenli ve sağlıklı bir şekilde sunulmasının denetleme ve izleme çalışmalarını yürütüyor. Sağlık Müdürlüğü koordinesinde; vatandaşlara güvenli ve sağlıklı içme-kullanma suyu sunulmasından sorumlu olan Erzurum Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (ESKİ) ile yapılan çalışmaları değerlendirmek, muhtemel problemleri çözmek, yaşanabilecek sorunları zamanında önlenmek ve iş birliğini daha da güçlü hale getirmek amacıyla istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, ESKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ile Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yöneticileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da güvenli ve sağlıklı içme kullanma suyu için istişare toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da güvenli ve sağlıklı içme kullanma suyu için istişare toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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