Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni

Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 6 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda gösterdikleri başarıyla farklı üniversitelere yerleşti. Başarılı gençlerin ödüllendirildiği törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi de katıldı.

07.09.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 6 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdikleri başarıyla farklı üniversitelere yerleşmenin gururunu yaşadı.

Başarılı gençlerin ödüllendirilmesi amacıyla Chocolade Boutique Plusta düzenlenen törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi de katılarak gençlerin mutluluğunu paylaştı.

Azime Çiftçi burada yaptığı konuşmada söz konusu başarıların diğer çocuklara ilham kaynağı olacağını ve eğitim yolculuklarında gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise çocukların eğitim başarısını önemsediklerini belirterek şunları söyledi; "Her bir çocuğumuzun eğitim ve sosyal haklarına tam anlamıyla erişmesi en büyük önceliğimizdir. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler olarak, çocuklarımızın topluma kazandırılması ve başarılı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, koruma altındaki çocuklarımıza ve tüm dezavantajlı bireylere yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamak ve topluma nitelikli bireyler kazandırmak için her türlü desteği vermeye kararlıdır."

Konuşmaların ardından Chocolade Boutique Plus Kafe'de ağırlanan 45 koruma ve bakım altındaki çocuk, eğlenceli vakit geçirdi.

Azime çiftçi gençlerle yakından ilgilenerek, bir süre sohbet etti.

Tören sonunda başarılı gençlere Azime Çifçi tarafından çeşitli hediyeler verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mustafa Çiftçi, erzurum, Güncel, Eğitim, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:19:51. #1.13#
SON DAKİKA: Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement