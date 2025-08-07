Erzurum\'da Macera Sporlarına Yeni Destek

Erzurum ve Yakutiye ilçesinde macera sporlarının geliştirilmesinde ve turizme kazandırılmasında yeni bir soluk geliyor.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Yakutiye Kaymakamlığı olarak, bölgemizin doğal güzelliklerini turizmle buluşturmak, alternatif spor dallarını geliştirmek ve gençlerimize yeni ufuklar açmak amacıyla önemli bir adım attık. KUDAKA desteğiyle hazırladığımız Yamaç Paraşütünü Geliştirme ve Turizme Kazandırma Projesi onaylandı ve uygulamaya alındı. Hedefimiz, Erzurum'un sadece kış sporlarında değil, macera ve ekstrem sporlarında da cazibe merkezi olmak. Destek veren KUDAKA'ya ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM