Erzurum'da Merdivenleri Çöken Bina İncelemesi - Son Dakika
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Erzurum'da Merdivenleri Çöken Bina İncelemesi

İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu, Erzurum'da merdivenleri çöken ve korkuya sebep olan bir binayı incelemek üzere yerinde inceleme yaptı. Olayda can kaybı olmamasının büyük bir şans olduğunu belirten yönetim kurulu, şehirdeki yapı stoğunun yaş ortalamasının yüksek olduğunu ve bu yaş ortalamasının düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Yerinde dönüşüm modeli ile kentsel dönüşüm yapılması ve yapı envanterinin hızlı bir şekilde yapılması önerileri sunuldu. Ayrıca, yerinde dönüşümün teşvik edilmesiyle güvenilirlik seviyesi yüksek yeni yapılarla daha güvenli alanlar oluşturulabileceği ifade edildi.

05.06.2024 09:39
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İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da merdivenleri çöken ve korkuya sebep olan bina ile alakalı yerinde bir inceleme yaptı.

Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 2. Dadaş sokaktaki 5 katlı ve yaklaşık 30 yaşında olan bir binanın ara sahanlığından 4. Katına bağlanan merdivende çökme olayı yaşandığını ifade eden İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu, " Öncelikle bu olayda can kaybı olmaması büyük bir şanstır. Bu ve buna benzer olaylarla önümüzdeki dönemlerde de karşılaşma ihtimalimiz yüksektir. Çünkü; şehrimizin yapı stoğunun yaş ortalaması çok yüksektir. Bu yaş ortalamasının aşağılara çekilmesi elzemdir. Bu konu şehrimizin en önemli gündem maddeleri arasında yer almalıdır. Bu durum için önerilerimiz şu şekildedir. Şehrimizde yerinde dönüşüm modeli ile kentsel dönüşüm yapılması gerekmektedir. Bu yerinde dönüşümü yapmak suretiyle mevcut yapı stoğumuzu gençleştirecek ; hem de mühendislik hizmeti alarak daha güvenilir ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturulacaktır. Yapı stoğumuzun yenilenmesi için ise bu yerinde dönüşüm yapılmadan önce yapı envaterimizin hızlı bir şekilde yapılarak risk seviyesi yüksek yapılarımızın hangileri olduğunu belirlememiz önem arz etmektedir. Şehrimizde gerekirse yeni imar alanları açmak yerine, yerinde dönüşeme teşvik edilerek mevcut yapı stoğumuzun yenilenmesi karşılanmalıdır." denildi.

Bu değişimin alanında uzman kişilerden görüş alınmak suretiyle yapılması gerektiği hatırlatılarak, açıklamaya şöyle devam edildi "Yerinde dönüşümün teşvik edilmesi halinde yapı denetim sistemi ile birlikte, güvenilirlik seviyesi yüksek olan yeni yapılarla daha güvenli alanlar oluşturabiliriz. Bu konuda üstümüze düşen teknik konularda ne gerekiyorsa yapacağımızın taahhüdünü tüm halkımıza veriyoruz. Bu tür olayların da takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Gelinen süreçte şantiye şefliğinin önemi bir kez daha gündeme gelmiştir. Her şantiyemizde bir şef bulunmasının elzem olduğu görülmüştür. Bir gecede değiştirilen şantiye şefliği yönetmeliğinin ivedi şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. deprem öldürmez bina öldürür gerçeğinin unutulmaması temennisiyle" - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Merdivenleri Çöken Bina İncelemesi - Son Dakika

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