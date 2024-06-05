Erzurum'da Merdivenleri Çöken Bina İncelemesi

Yerel

İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da merdivenleri çöken ve korkuya sebep olan bina ile alakalı yerinde bir inceleme yaptı.

Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 2. Dadaş sokaktaki 5 katlı ve yaklaşık 30 yaşında olan bir binanın ara sahanlığından 4. Katına bağlanan merdivende çökme olayı yaşandığını ifade eden İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu, " Öncelikle bu olayda can kaybı olmaması büyük bir şanstır. Bu ve buna benzer olaylarla önümüzdeki dönemlerde de karşılaşma ihtimalimiz yüksektir. Çünkü; şehrimizin yapı stoğunun yaş ortalaması çok yüksektir. Bu yaş ortalamasının aşağılara çekilmesi elzemdir. Bu konu şehrimizin en önemli gündem maddeleri arasında yer almalıdır. Bu durum için önerilerimiz şu şekildedir. Şehrimizde yerinde dönüşüm modeli ile kentsel dönüşüm yapılması gerekmektedir. Bu yerinde dönüşümü yapmak suretiyle mevcut yapı stoğumuzu gençleştirecek ; hem de mühendislik hizmeti alarak daha güvenilir ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturulacaktır. Yapı stoğumuzun yenilenmesi için ise bu yerinde dönüşüm yapılmadan önce yapı envaterimizin hızlı bir şekilde yapılarak risk seviyesi yüksek yapılarımızın hangileri olduğunu belirlememiz önem arz etmektedir. Şehrimizde gerekirse yeni imar alanları açmak yerine, yerinde dönüşeme teşvik edilerek mevcut yapı stoğumuzun yenilenmesi karşılanmalıdır." denildi.

Bu değişimin alanında uzman kişilerden görüş alınmak suretiyle yapılması gerektiği hatırlatılarak, açıklamaya şöyle devam edildi "Yerinde dönüşümün teşvik edilmesi halinde yapı denetim sistemi ile birlikte, güvenilirlik seviyesi yüksek olan yeni yapılarla daha güvenli alanlar oluşturabiliriz. Bu konuda üstümüze düşen teknik konularda ne gerekiyorsa yapacağımızın taahhüdünü tüm halkımıza veriyoruz. Bu tür olayların da takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Gelinen süreçte şantiye şefliğinin önemi bir kez daha gündeme gelmiştir. Her şantiyemizde bir şef bulunmasının elzem olduğu görülmüştür. Bir gecede değiştirilen şantiye şefliği yönetmeliğinin ivedi şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. deprem öldürmez bina öldürür gerçeğinin unutulmaması temennisiyle" - ERZURUM