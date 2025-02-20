Erzurum'da Pide Fiyatlarına %50 Zam

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(ERZURUM) - Ramazan ayına sayılı günler kala Erzurum'da pide fiyatları belli oldu. Ramazan pidesine geçen yıla oranla yüzde 50 zam geldi.

Erzurum'da Ramazan ayı yaklaşırken merak edilen pide fiyatları belli oldu. 350 gram sade pide 22 TL, 350 gram yumurtalı susamlı pide 30 TL ve 200 gram somun ekmek fiyatı ise 11 TL olarak belirlendi.

Kentte geçen yıl Ramazan ayında 350 gram sade pide 15 TL'den, 350 gram yumurtalı susamlı pide ise 20 TL'den satılmıştı.