Erzurum\'da Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) öncülüğünde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve MNG AVM'nin katkılarıyla Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. MNG AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte, kanser taramaları ve bilgilendirme çalışmaları sanat ve müzikle bir araya getirilerek farkındalık artırıldı.

Ücretsiz Sağlık Taramaları Yapıldı

Etkinlik kapsamında rahim ağzı kanserinden korunma yolları, erken teşhisin önemi ve tarama hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri tarafından parmak ucundan kan şekeri ölçümü, tansiyon ölçümü ve solunum havasında karbonmonoksit düzeyi değerlendirmesi gerçekleştirildi. Ayrıca sigaranın zararları ve sigarayı bırakma yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Sanat ve Müzikle Farkındalık

Etkinlikte, halk müziği sanatçısı Metin Kara'nın gerçekleştirdiği müzik dinletisi katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Geleneksel sanatlarımızdan ebru ve ahşap yakma sanatı uygulamalarıyla ziyaretçilere hem eğitici hem de sanatsal bir deneyim sunuldu. Katılımcılar, kendi eserlerini oluşturma fırsatı buldu.

"Erken Tanı Hayat Kurtarır"

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. E. Füsun Karaşahin, rahim ağzı kanserinin erken teşhisle önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Ancak birçok kişi bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı için geç kalabiliyor. Erken tanı için taramalarınızı ÜCRETSİZ olarak KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde yaptırabilirsiniz." dedi.

Toplum sağlığını koruma ve kanser farkındalığını artırma amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. - ERZURUM