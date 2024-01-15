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Erzurum'da Termometreler -20'nin Altına Düştü, Ağaçlar Kırağından Beyaza Büründü - Son Dakika
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Erzurum'da Termometreler -20'nin Altına Düştü, Ağaçlar Kırağından Beyaza Büründü

Erzurum'da kar yağışı sonrası etkisini sürdüren soğuk hava, termometrelerin -20'nin altına düşmesiyle birlikte ağaçları beyaza bürüdü. Erzurum Ovası'ndaki Karasu'nun yüzeyi ise dondu. Meteoroloji tahminlerine göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği ve buzlanma ile don olayının görüleceği öngörülüyor. Vatandaşlar çığ tehlikesine karşı uyarılırken, belediye ve karayolları ekipleri yolları trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum\'da Termometreler -20\'nin Altına Düştü, Ağaçlar Kırağından Beyaza Büründü
15.01.2024 - 09:45,  Güncelleme: 09:46
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Termometrelerin-20'nin altına düştüğü Erzurum'da ağaçlar kırağından beyaza büründü, Karasu'nun yüzeyi dondu.

Erzurum'da kar yağışı sonrası etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Sabah saatlerinde termometrelerin -21'i gösterdiği kent merkezinde gece -25'ler ölçüldü. Erzurum Ovası'ndan ise soğuk hava ağaçları beyaza bürüdü, Karasu'nun yüzeyi buz tuttu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Vatandaşları çığa karşı uyaran uzmanlar yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği dile getirdi.

Bu arada, belediye ve karayolları ekipleri özellikle kırsal kesimlerde yolları trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojinin hava tahminlerine göre Erzurum yarından itibaren 2 gün kar yağışlı olacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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