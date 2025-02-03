Erzurum'da Tiyatro Etkinliği - Son Dakika
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Erzurum'da Tiyatro Etkinliği

Erzurum\'da Tiyatro Etkinliği

Öz Sağlık-İş Sendikası, çocuklar ve engelliler için tiyatro etkinliği düzenledi.

03.02.2025 14:46
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Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum Şubesi, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün destekleriyle sendika üyelerinin çocukları, Sevgi Evleri'nde yetişen çocuklar ve engelli bireyler için düzenlediği tiyatro etkinliğini yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Proje Uzmanı Muhammed Fatih Eroğlu'nun yönettiği ve Kültür ve Sanat Komite Başkanı Mehmet Koz'un katkılarıyla sahnelenen komedi türündeki tiyatro oyunu, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Etkinlik, katılımcılara keyifli anlar yaşattı ve büyük beğeni topladı. Erzurum Şube Başkanı Serdar Cengiz, etkinliğin amacının çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak olduğunu belirterek Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Tiyatro Etkinliği - Son Dakika

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