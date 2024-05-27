Erzurum\'da Yeni Bir Güzellik Merkezi Açıldı

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Erzurum'da son yıllarda sayıları hızla artan güzellik merkezlerine bir yenisi daha eklendi.

Palandöken ilçesinde açılışı yapılan güzellik merkezinde ilk gün yoğunluğu yaşandı. Açılışa Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Vakur Alemdar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İşletme sahipleri Fatma Çatak ve Selim Çatak yeni açtıkları kuaför ve güzellik salonunun Palandöken halkına ve şehrin halkına fayda sağlaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Vakur Alemdar hem genç hem de kadın girişimci olan bu yatırımcıları çıktıkları bu güzel yolda başarılarının devamını dilediğini söyledi. Güzellik merkezinin açılışı Erzurumlu ses sanatçısı Fırat Türkmen'in dua etmesiyle tamamlandı. - ERZURUM