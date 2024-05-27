Erzurum'da Yeni Bir Güzellik Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Yeni Bir Güzellik Merkezi Açıldı

Erzurum\'da Yeni Bir Güzellik Merkezi Açıldı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde açılan güzellik merkezi, ilk gün yoğun ilgi gördü. İşletme sahipleri, halka fayda sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Açılışa belediye başkan yardımcısı ve vatandaşlar katıldı.

27.05.2024 09:22  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da son yıllarda sayıları hızla artan güzellik merkezlerine bir yenisi daha eklendi.

Palandöken ilçesinde açılışı yapılan güzellik merkezinde ilk gün yoğunluğu yaşandı. Açılışa Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Vakur Alemdar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İşletme sahipleri Fatma Çatak ve Selim Çatak yeni açtıkları kuaför ve güzellik salonunun Palandöken halkına ve şehrin halkına fayda sağlaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Vakur Alemdar hem genç hem de kadın girişimci olan bu yatırımcıları çıktıkları bu güzel yolda başarılarının devamını dilediğini söyledi. Güzellik merkezinin açılışı Erzurumlu ses sanatçısı Fırat Türkmen'in dua etmesiyle tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Palandöken, Erzurum, Güzellik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Yeni Bir Güzellik Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:48 Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’deki heyelan felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki heyelan felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
09:37 İsrail kana doymuyor Refah’taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar İsrail kana doymuyor! Refah'taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar
08:40 Mersin’deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu
08:16 Rus askeri yetkili: Estonya’daki Narva, Letonya’daki Daugavpils ve Litvanya’daki Klaipeda’yı işgal etmeliyiz Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
09:21 Aslan yine tarih yazdı İşte Galatasaray’a şampiyonluğu getiren kritik maçlar Aslan yine tarih yazdı! İşte Galatasaray'a şampiyonluğu getiren kritik maçlar
08:57 Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı! Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı
08:44 Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz’un “Kafama sıkarım“ restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz'un "Kafama sıkarım" restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı
08:36 Fenerbahçeli taraftar Ali Koç’un pankartını bıçakladı Fenerbahçeli taraftar Ali Koç'un pankartını bıçakladı
08:00 Sinan Akçıl’ın İzmir konserinde kazaya neden oldu Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu
07:53 Icardi, Florya’daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi
07:46 Astrolog Meral Güven, Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu
01:01 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 10:13:53. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Yeni Bir Güzellik Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement