Erzurum Gençlik Spor Kulübü'ne Yeni Minibüs - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Gençlik Spor Kulübü'ne Yeni Minibüs

Erzurum Gençlik Spor Kulübü\'ne Yeni Minibüs
04.06.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik Spor Kulübü, bağışlarla yeni bir minibüs alarak sporcularına konforlu hizmet sunacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nün sporcularının daha güvenli ve daha rahat ortamda müsabakalara gitmesi için minibüs alındı.

Aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü olan Erzurum Gençlik Spor Kulüp Başkanı Erdoğan Dönmez ve Yönetimi tarafından gönüllü bağışçılardan elde edilen gelirle kulübün hizmetlerine sunulmak için yeni bir minibüs alındı. Erzurum GSİM'nin bünyesinde hizmet veren Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcuları ve kafileleri artık üstün teknoloji ile üretilen modern araçla müsabakalara gidecek. Sporculara daha rahat ve konforlu bir şekilde sporculara hizmet verecek olan yeni araç Erzurum'a getirildi.

Anahtar teslim töreni düzenlendi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası önünde yeni araç için anahtar teslim töreni düzenlendi. Adeta gelin gibi süslenen ve Türk Bayrakları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın logoları ile bezenen araç görücüye çıktı. Mavi-beyazlı kulübü hizmet vermesi amacıyla alınan minibüs için anahtar teslim töreni düzenlenirken İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar ile kulüp yönetimi bir hayli mutlu ve heyecanlı gözüktü. Anahtar tesliminde gözlerinden mutluluk okunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yeni aracın Gençlik Spor Kulübümüze hayırlı olması temennisinde bulundu. Bağış konusunda aslan payının kurumda görev yapan antrenörlere ait olduğunu belirten Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Dönmez, "Bize destek olan İl Müdürümüze, ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Gönüllük esasına göre yapılan bağışlarla Erzurum Sporuna kazandırdığımız araçla sporcularımız, kafilelerimiz il dışındaki yarışlara ve müsabakalara katılacaklar. Tüm antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kulüp yönetimimizi kutluyorum. Spor Kulübümüze böylesi bir araç kazandırdığımız için gerçekten çok kutluyuz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Olaylar, erzurum, Gençlik, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Gençlik Spor Kulübü'ne Yeni Minibüs - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 03:46:33. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum Gençlik Spor Kulübü'ne Yeni Minibüs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.