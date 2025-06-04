Erzurum Gençlik Spor Kulübü\'ne Yeni Minibüs

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nün sporcularının daha güvenli ve daha rahat ortamda müsabakalara gitmesi için minibüs alındı.

Aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü olan Erzurum Gençlik Spor Kulüp Başkanı Erdoğan Dönmez ve Yönetimi tarafından gönüllü bağışçılardan elde edilen gelirle kulübün hizmetlerine sunulmak için yeni bir minibüs alındı. Erzurum GSİM'nin bünyesinde hizmet veren Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcuları ve kafileleri artık üstün teknoloji ile üretilen modern araçla müsabakalara gidecek. Sporculara daha rahat ve konforlu bir şekilde sporculara hizmet verecek olan yeni araç Erzurum'a getirildi.

Anahtar teslim töreni düzenlendi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası önünde yeni araç için anahtar teslim töreni düzenlendi. Adeta gelin gibi süslenen ve Türk Bayrakları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın logoları ile bezenen araç görücüye çıktı. Mavi-beyazlı kulübü hizmet vermesi amacıyla alınan minibüs için anahtar teslim töreni düzenlenirken İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar ile kulüp yönetimi bir hayli mutlu ve heyecanlı gözüktü. Anahtar tesliminde gözlerinden mutluluk okunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yeni aracın Gençlik Spor Kulübümüze hayırlı olması temennisinde bulundu. Bağış konusunda aslan payının kurumda görev yapan antrenörlere ait olduğunu belirten Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Dönmez, "Bize destek olan İl Müdürümüze, ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Gönüllük esasına göre yapılan bağışlarla Erzurum Sporuna kazandırdığımız araçla sporcularımız, kafilelerimiz il dışındaki yarışlara ve müsabakalara katılacaklar. Tüm antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kulüp yönetimimizi kutluyorum. Spor Kulübümüze böylesi bir araç kazandırdığımız için gerçekten çok kutluyuz" dedi. - ERZURUM