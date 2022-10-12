Erzurum haber... Erzurum koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Erzurum haber... Erzurum koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

12.10.2022 10:11
Erzurum haber... Erzurum koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Erzurum haber: Erzurum Valisi Okay Memiş'in başkanlığında Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı, valilik toplantı salonunda kurum amirleri ve müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in başkanlığında Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı, valilik toplantı salonunda kurum amirleri ve müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda katılımcılara hitap eden Vali Memiş, kamu yatırımlarının adil ve planlı bir şekilde vatandaşa ulaştırıldığını, yapılan projelerle kent ekonomisinin canlandığını bildirdi.

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri devam eden projeler ve çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Okay Memiş, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum haber... Erzurum koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

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