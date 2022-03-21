Erzurum Havalimanı kar timi görev başında - Son Dakika
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Erzurum Havalimanı kar timi görev başında

21.03.2022 10:31
Erzurum Havalimanı kar timi görev başında

Kar Timleri uçuşların olumsuz etkilenmemesi için cansiperane çalışıyorlar.

Kar Timleri uçuşların olumsuz etkilenmemesi için cansiperane çalışıyorlar.

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü ve yoğun kar yağışının yaşandığı Erzurum'da sadece şehirde kar çalışması yapılmıyor. Ulaşımın aksamaması için Erzurum Havalimanında da kar ve buz çalışması gün boyunca devam ediyor.

Erzurum Havalimanı'nda uçuşların olumsuz etkilenmemesi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 'Kar Timi' hazır kıta bekliyor.

Erzurum Havalimanı Kar timi kentte etkili olan kara rağmen yolcuların seyahat planlarının aksamaması için gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Erzurum Havalimanı'ndaki seferlerde herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Özverili çalışmalarından dolayı vatandaşlar DHMİ'nin kar timine teşekkür ettiler. - ERZURUM

Erzurum Havalimanı kar timi görev başında
Erzurum Havalimanı kar timi görev başında

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Havalimanı kar timi görev başında - Son Dakika


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