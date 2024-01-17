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Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması İnşaatı İşi Bilgilendirme Sunumu - Son Dakika
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Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması İnşaatı İşi Bilgilendirme Sunumu

Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması İnşaatı İşi hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Tamamlandığında 20 bin 535 hektar tarım arazisini sulama imkanı sağlayacak olan baraj ile ilgili paydaşlar bir araya geldi.

Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması İnşaatı İşi Bilgilendirme Sunumu
17.01.2024 - 10:39,  Güncelleme: 10:44
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Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması İnşaatı İşi Bilgilendirme Sunumu, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Necdet Özdemir Toplantı Salonunda yapıldı.

Tamamlandığı zaman 20 bin 535 hektar tarım arazisini sulama imkanı verecek olan Hınıs Başköy Barajı ile ilgili paydaşlar bir araya geldi. DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz başkanlığında yapılan toplantıya Bölge Müdür Yardımcısı Dr. M. Akif Kaygusuz, ilgili Şube Müdürleri, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Yüklenici firma yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme sunumunda, toplam 20 bin 535 ha tarım arazisini modern sulama yöntemleriyle sulanmasını sağlayacak olan Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması İnşaatı işi fiziki gerçekleşmesi %11 seviyesine ulaşmıştır. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması İnşaatı İşi Bilgilendirme Sunumu - Son Dakika
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