Erzurum İl Jandarması, Çocuk Evleri Sitesi\'ndeki çocuklara tarihi yapıları gezdirdi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara yönelik anlamlı bir kültürel gezi etkinliği düzenledi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi'nde barınan çocuklarla bir araya geldi. Şehrin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar Erzurum'un köklü geçmişine adeta zaman yolculuğu yaptı.

Tarih ve kültür yerinde öğrenildi

Grup halinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzurum'un simge haline gelmiş tarihi ve kültürel mekanları gezildi. Uzman rehberler ve jandarma personeli eşliğinde alanları inceleyen çocuklara, yapıların tarihi önemi ve şehir kültüründeki yeri anlatıldı. Gezi sayesinde hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçiren çocuklar, merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.

Geleceğe güvenli adımlar

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren jandarma birimleri, bu tür etkinliklerle devletin şefkat elini çocuklara hissettirmeyi ve onların milli şuur kazanmalarına destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Keyifli anların yaşandığı etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.