Erzurum Kadın Kooperatifi ve Köyden Gelsin Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Erzurum Kadın Kooperatifi ve Köyden Gelsin Arasında Protokol İmzalandı

Erzurum Kadın Kooperatifi ve Köyden Gelsin Arasında Protokol İmzalandı

Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Kilimli köyünde faaliyet gösteren Köyden Gelsin ve Erzurum merkezde faaliyet gösteren Erzurum Kadın Kooperatifi, yöresel ürünlerin değerini artırmak ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla bir protokol imzaladı. Protokole göre, Köyden Gelsin ürünleri Erzurum Kadın Kooperatifi tarafından satılacak ve yerel ticari işbirliği desteklenecek. Bu protokol, yöresel ürünlerin ticaretiyle yerel ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacak niteliktedir.

02.05.2024 09:22
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Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Kilimli köyünde yöresel gıda ürünleri üzerine üretim faaliyetlerini sürdüren Köyden Gelsin ve Erzurum merkezde faaliyet gösteren Erzurum Kadın Kooperatifi örnek bir protokole imza attı.

Protokolde imzalar, Erzurum Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat ve Köyden Gelsin işletme sahibi Ömer Karahan tarafından atıldı.

Faaliyetlerinde doğal ve organik ürün üretimi ve satışını esas alan Erzurum Kadın Kooperatifi ve Köyden Gelsin, yöresel ürünlerin değerini ve kadın gücünü artırmaya yönelik yapılan anlaşmayla; köy dokusunu tüm doğallığıyla ürünlerine yansıtan Köyden Gelsin ürünlerinin Erzurum'da tek satış noktasının Erzurum Kadın Kooperatifi olacağını bildirdi.

Protokolün; yerelde ticari işbirliğine destek vermek, yerel dokunun doğal ve organik standartlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına aracılık etmek, ürün portföyünü geliştirmek, kadın istihdamını ve kadın dayanışmasını artırmak, fiziki ve dijital ortamda satış/pazarlama faaliyetlerini birlikte yürütmek adına gerçekleştiği, bu protokolün sadece iki firmanın iş birliği anlamına gelmenin ötesinde, yöresel ürünlerin ticaretiyle yerel ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacak nitelikte olduğu belirtildi.

Erzurum Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat; "İmzalanan protokolle Erzurum Kadın Kooperatifi üye sayısının artması ve kooperatifin faaliyetlerinin genişlemesi, bölgedeki kadınların iş imkanlarını ve gelirlerini artıracak aynı zamanda, kooperatifçilik ruhu sayesinde kadınlar arasında dayanışma ve güç birliği artacaktır" dedi.

Polat; "Bu protokolle yöresel ürünlerin değerlendirmesi konusunda örnek teşkil etmesi hedefiyle, Erzurum'un yöresel ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarda tanınması ve Erzurum'un turizm potansiyelinin artması da beklenmektedir. Erzurum Kadın Kooperatifi ve Köyden Gelsin arasındaki bu protokol, sadece iki firmanın iş birliği anlamına gelmenin ötesinde, önemli bir sosyal ve ekonomik kalkınma projesidir" dedi.

Köyden Gelsin işletme sahibi Ömer Karahan ise; "Bu iş birliği, bölgedeki diğer küçük işletmelerin ve girişimcilerin de gelişmesine ilham kaynağı olacak ve yerel ekonomiye katkıda bulunacaktır. Köyden Gelsin ve Erzurum Kadın Kooperatifi arasındaki bu protokolle, her iki kuruluşun bilgi ve birikimlerini paylaşması Erzurum'un zengin kültürü ve gastronomisinin daha geniş kitlelere tanıtılabilmesine vesile olacak, yeni ürünler geliştirilerek mevcut ürünlerin kalitesi artırılacaktır" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Kadın Kooperatifi ve Köyden Gelsin Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika

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