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Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı'ndan Rektör Çakmak'a ziyaret - Son Dakika

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı'ndan Rektör Çakmak'a ziyaret

05.12.2021 10:34
Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı'ndan Rektör Çakmak'a ziyaret

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bülent Çakmak, konuğuyla bir süre sohbet ederek Engelli Öğrenci Birimi'nin yapmış olduğu çalışmalar ve Yükseköğretim Kurulu'nun her yıl verdiği Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında ETÜ'nün elde ettiği başarılar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırabilmek için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Başkanı Abdullah Keleşoğlu ise, Erzurum'da öğrenim gören engelli öğrencilerin karşılaşmış olduğu sorunları dile getirerek, Engelliler Meclisinin yürütmekte olduğu proje ve etkinlikler hakkında Rektör Bülent Çakmak'a bilgi verdi.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileriyle son buldu. - ERZURUM

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı'ndan Rektör Çakmak'a ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı'ndan Rektör Çakmak'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı'ndan Rektör Çakmak'a ziyaret - Son Dakika
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