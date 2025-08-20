Erzurum Kent Konseyi'nden Saldırılara Kınama - Son Dakika
Erzurum Kent Konseyi'nden Saldırılara Kınama

20.08.2025 09:38
Erzurum Kent Konseyi, Amedspor maçı sonrası yaşanan saldırıları kınadı ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Hüseyin Tanfer Başkanlığı'nda Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, 1. Lig'in ikinci haftasında Erzurum spor Futbol Kulübü'nün Diyarbakır'da Amedspor ile deplasmanda oynadığı maçın bitiminin ardından yaşanan ve tasvip edilemeyecek saldırı olaylarında yaşananların yalnızca bir futbol maçının çok ötesinde olduğu ifade edilerek kınadı.

Sporun ruhu, anlamı kardeşliktir

Erzurum Kent konseyince yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karşılıklı mücadelenin içerisinde yenmenin, yenilmenin, berabere kalmanın olduğu sonuçların olabileceği müsabakalardır. Bu her spor dalı için geçerli olan bir durumdur. Sporun ruhu, anlamı kardeşliktir, birliktir, beraberliktir, hoşgörüdür. Diyarbakır ile Erzurum arasında kardeşlik bağı vardır. Bu bağlara gölge düşürecek biçimde gerçekleşecek şiddetin hiçbir türünü tasvip etmiyoruz. Bu tür olayların futbolumuzda ve sporumuzda yeri yoktur. Başta Erzurumspor Futbol Kulübü olmak üzere, saldırıya uğrayan ve yaralanan sporcularımıza, Erzurumspor'umuzun kıymetli teknik heyetine, futbolcularına, çalışanlarımıza, camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umuyoruz ki, tek ortak paydamız Türkiye Futbol Federasyonu'nun kıymetli yöneticileri bu üzücü olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından şüphemiz yok. Bu olaylar sadece Sporun ruhuna yapılmış bir saldırıdır. Şanlı Erzurumspor Futbol Kulübü'nün onuruyla kimse oynayamaz."

'Bu çirkin saldırıları kınıyoruz'

'Bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenleri de, bu saldırıya göz yumanları da, susarak meşrulaştırmaya çalışanları da en güçlü bir şekilde kınıyoruz. Hiç kimse Erzurum'un Dadaşlık onuruyla oynayamaz. 29 Ocak 1968 tarihinde kurulan şanlı Erzurumspor Kulübümüzün, Erzurumspor'umuzun emeğiyle, bu şehirde yaşayan insanların güvenliğiyle oynanılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu şehir, spor ahlakına sahip çıkan evlatlarıyla büyüyecek ve bir gün bu kara günü bile emekle, alın teriyle geride bırakacaktır.

'Erzurum'un vakar dolu Dadaşlık ruhu, duruşu örnek olmalı'

"Yaşanan tüm bu saha dışı ve saha içindeki provokasyonlara rağmen Erzurumspor Futbol Kulübü oyuncularının gösterdiği sağduyuyla, Bunca kışkırtmaya rağmen; sporcularımızın dik ve vakar duruşu, teknik heyetimizin vakarlı sergilediği sükünet, Dadaşlar Diyarı Erzurum'un gerçek kültürünü, vakarını, kardeşliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Erzurum'un vakar dolu Dadaşlık ruhu, duruşu örnek olmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı bir dönemde Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini bu kadim şehir Erzurum'da atmıştır. Dadaş, Cumhuriyetin ve demokrasinin en güçlü bekçisi ve uğurlu elidir. Her daim, Devletinin yanında onurlu dik duruşu ile ne Erzurum, ne de Erzurumspor Futbol Kulübü asla yalnız değildir, yalnız yürümeyecektir. Herkes futbolun sonuçta bir oyun olduğu gerçeğini görmeli ve bu ilkeden sapmadan hareket etmelidir.

Sahalarda Fair-Play ruhu ve duygusunun toplumda yerleşmesi ile birlikte, Spor sahalarımızda böyle menfur, üzücü hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

