Erzurum Kültür İlkokulu 1. Sınıf Öğrencileri Mektuplarını Asker Abilerine Gönderdi - Son Dakika
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Erzurum Kültür İlkokulu 1. Sınıf Öğrencileri Mektuplarını Asker Abilerine Gönderdi

Erzurum Kültür İlkokulu 1. Sınıf Öğrencileri Mektuplarını Asker Abilerine Gönderdi

Erzurum Kültür İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri, ödev olarak kendilerine verilen ilk mektuplarını askerlere yazdı. Mehmetçik, minik yüreklerin duygu yüklü mektuplarına cevap vererek okullarında ziyaret etti. Ayrıca, 9. Kolordu Komutanlığı'nın karargahında da öğrencileri misafir etti. Tugay Komutanı Yardımcısı Piyade Albay M. Kelami Kablay, öğrencilere duygusal bir cevap vererek onları tebrik etti.

29.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:22
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Erzurum Kültür İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri, ilk mektuplarını asker abilerine gönderdi.

Erzurum'da Kültür İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri ödev olarak kendilerine verilen ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı. Minik yüreklerin duygu yüklü mektuplarına Mehmetçik hem bir mektupla cevap verdi hem de onları okullarında ziyaret etti. Askerlerin okul ziyaretleri duygu dolu anlara sahne olurken aynı zamanda gururlandırdı. Mehmetçik minik yüreklerin bu örnek davranışına cevap olarak bu kadarla da yetinmedi ve onları 9. Kolordu Komutanlığı'nın karargahında da misafir etti. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Kültür İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerini kabul etti ve örnek davranışları için hepsini tek tek tebrik etti.

Tugay Komutanı Yardımcısı Piyade Albay M. Kelami Kablay, öğrencilerin mektuplarına verdiği cevapta duygu dolu ifadeleri kullanırken, "Sevgili Kültür Kurumu İlkokulu 1-A Sınıfı öğrencileri, minik elleriniz ve kocaman yüreklerinizle yollamış olduğunuz içten sıcak ve samimi mektuplarınızı duygulanarak okuduk. Bu duyarlı davranışınızı ve yazmış olduğunuz mektuplardaki sevgi, saygı, cesaret ve güven verici ifadeleriniz bizleri onurlandırmıştır. Sayenizde bir kez daha yalnız olmadığımızı, güzel vatanımızın her zaman olduğu gibi yediden yetmişe kenetlenerek bir bütün olduğunu hatırladık. Sizlerin bu en temiz duygularla yazmış olduğunuz mektuplara her zaman layık olmaya çalışacağız. Bizler bu coğrafyada görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz, içiniz rahat olsun. Geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımızın da gelecekte hangi mesleği yapıyorsanız yapın başarılı olacağınıza, Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmayacağınıza, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve geçmek için bütün zorlukları yeneceğinize ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağınıza olan inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk de sizler için "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak dan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." diyerek bir milletin ilerlemesindeki temel taşın siz çocuklar olduğunu belirtmiştir. En derin sevgi ve saygılarımı sunarak adeta bir gökkuşağı gibi geleceği renklendirecek olan siz değerli öğrencilerimizin gözlerinden öper, yazmış olduğunuz tüm temenni ve dualarınız için sizlere ve bu güzel mektupların yazılmasına vesile olan ve gelecek nesillerimizi yetiştiren çok kıymetli öğretmenlerimize 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı Artvin Komutan Yardımcılığı personeli ve tüm Mehmetçiklerimiz adına teşekkür bir borç bilirim." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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