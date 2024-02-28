Erzurum Müftülüğü, 2024 Ramazan Ayı Takvimini Açıkladı - Son Dakika
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Erzurum Müftülüğü, 2024 Ramazan Ayı Takvimini Açıkladı

Erzurum Müftülüğü, 2024 Ramazan Ayı Takvimini Açıkladı

Erzurum Müftülüğü, yaklaşan 2024 Ramazan ayı ile ilgili takvimi açıkladı. Takvime göre, Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü kılınacak ve 11 Mart Pazartesi günü oruç tutulmaya başlanacak. Kadir Gecesi ise 5 Nisan Cuma gecesi idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 3 gün sürecek.

28.02.2024 10:21  Güncelleme: 10:45
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Erzurum Müftülüğü yaklaşan Ramazanı ayı ile alakalı takvimi açıkladı.

Erzurum Müftülüğü tarafından yapıla paylaşımda, 2024 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazının 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde ve evlerde kılınabileceğini, bu gecede ilk sahura kalkılacağını belirterek, "2024 Ramazan ayının başlangıcı 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Kur'anı Kerim'in nazil olmaya başladığı gece olarak rivayet edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece yani 5 Nisan 2024 Cuma gecesi idrak edilecek. 30 gün sürecek olan Ramazan ayının ilk orucu 11 Mart 2024 Pazartesi günü, son orucu ise 9 Nisan Salı günü tutulacak ve 9 Nisan aynı zamanda Ramazan Bayramı Arefesi olarak idrak edilecek. Buna göre 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramının ilk günü kutlanacak. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek." İfadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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