Erzurum Oltu\'da 4-6 yaş Kur\'an kursu öğrencileri için Amin Alayı düzenlendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için geleneksel "Amin Alayı" yürüyüşü düzenlendi.

Oltu İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında her yıl eğitim-öğretim döneminin başında Osmanlıdan günümüze kadar ulaşan ve "Bed-i Besmele" töreni düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, velileriyle birlikte Fatih Camii önünde bir araya geldi. Minik öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli süslemelerle, tekbirler eşliğinde Güllük Camii'ne kadar yürüdü.

Güllük Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, öğrenciler ve velileri katıldı.

Programın ardından Kaymakam Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi ve Müftü Veysel Çelebi tarafından minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Oltu Müftüsü Veysel Çelebi, "2026-2027 eğitim öğretim yılında 4-6 yaş kuran kurslarımızda Bed-i Besmele" programını icra ettik Bed-i Besmele" besmeleyle başlama anlamına geliyor Osmanlı döneminde 4-6 yaş çocukların o zamanki adıyla sübyan mektebi şimdiki adıyla ana okulu. O zamanlar okul başlarken yapılan dualara halk arasında amin alayı da denir belirli bir noktadan Kuran kursuna kadar yürürler dualar ederler topluca yapılan dualara toplu şekilde amin denildiği için amin alayı deniliyor. Bed-i Besmele" besmele ile başlamak çünkü besmelesiz başlanılan işlerde hayır gelmez. Bizlerde Oltu Müftülüğü olarak Birlik Camimizde gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi

Geleneksel etkinlikte çocukların yaşadığı mutluluk ve heyecan renkli görüntülere sahne olurken, veliler de çocuklarının bu anlamlı gününe eşlik etti.