Erzurum Teknik Üniversitesi ve Tarımsan Mühendislik Ar-Ge Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika
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Erzurum Teknik Üniversitesi ve Tarımsan Mühendislik Ar-Ge Laboratuvarı Açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi ve Tarımsan Mühendislik Ar-Ge Laboratuvarı Açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Tarımsan Mühendislik Tarım ve Hayvancılık şirketi iş birliğiyle Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) Bünyesinde kurulan Tarımsan Mühendislik Ar-Ge Laboratuvarının açılış töreni gerçekleştirildi. Laboratuvar, biyoteknolojik yöntemlerle bitki veriminin artırılması ve bitki hastalıklarına karşı dayanıklılığın geliştirilmesi üzerine yenilikçi araştırmalar yapacak.

16.08.2024 09:36  Güncelleme: 09:38
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Tarımsan Mühendislik Tarım ve Hayvancılık şirketi iş birliğiyle Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) Bünyesinde kurulan Tarımsan Mühendislik Ar-Ge Laboratuvarının açılış töreni gerçekleştirildi.

ETÜ ve uluslararası standartlardaki gübre, makine, tohum, yedek parça ve zirai ilaç tedariği yapan Tarımsan Mühendislik şirketi ile ortak bilimsel araştırmalar yürütmek, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan laboratuvarın açılış Törenine Erzurum Vali Vekili Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum İl Tarım Orman Müdürü Alparslan Kenger, KOSGEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Tarımsan Mühendisli A.Ş. Müdürü Alper Küçük, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Bezirğanoğlu, Tohumculuk ile ilgili politikaların en başında sertifikalı tohum üretimi ve kullanımının artırılması geldiğini belirterek: "ETÜ olarak, Tarımsan Mühendislik A.Ş. firması ile iş birliği içerisinde bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz laboratuvarımızda, biyoteknolojik yöntemlerle bitki veriminin artırılması ve bitki hastalıklarına karşı dayanıklılığın geliştirilmesi üzerine yenilikçi araştırmalar yürütülecektir" dedi.

Sertifikalı yerli ve milli tohum üretirken en önemli konuların Ar-Ge çalışmaları ve yabancı döllenme ihtimali düşük toprak ihtiyacı olduğunu ifade eden Tarımsan Mühendislik A.Ş. Müdürü Alper Küçük: "Her iki ihtiyacımıza bizden daha fazla heyecan duyarak olumlu bakan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak hocamıza yerli ve milli tohum üretimine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte ETÜ'nün desteğiyle ülkemiz için verimli tohumlar geliştirecek ve üreteceğiz" diye konuştu.

Tohum konusunun dünya çapında önemli bir mesele olduğuna dikkat çeken Rektör Çakmak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hatırlayacağınız üzere üniversitemizin kampüs alanı bu bölge olarak belirlendiğinde tarım arazisine üniversite kuruluyor eleştirilerine maruz kalmıştık. Şu anda kampüs alanımızın neredeyse yarısını 1500 dekardan fazla bir alanı Sayın Cumhurbaşkanımızın da son on yıldır üzerinde hassasiyetle durduğu yerli ve milli tohum üretimi için kullanıyoruz. Arazisinin yarısında teknolojik tarım yapan başka bir üniversite olduğunu sanmıyorum. Bugün burada açılışını yapacağımız laboratuvar bu eleştirilere en güzel cevap olacaktır."

Tarım ve hayvancılık için önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "Tarım alanında başarı olmak istiyorsak en yüksek verimi ve gelir getirici ürünleri nasıl değerlendirebiliriz dediğimiz çalışmalar bu laboratuvarda yapılacak. Artık tohumu, ilacı ve gübreyi yapabilir hale geldik. Hamdolsun Tarım ve Orman Bakanlığımız bu alanda önemli bir tohum bankası kurdu ve birçok yerli tohumu üretir hale geldik" ifadelerini kullandı.

Tohumların ülkelerin geleceği için önem arz ettiğini söyleyen Vali Vekili Ahmet Öztürk ise "Küresel rekabetin her geçen gün daha da yoğunlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu rekabet ortamında başarılı olmanın ve ulusal ekonomileri güçlendirmenin en etkili yolu araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yapılan yatırımlardır" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Teknik Üniversitesi ve Tarımsan Mühendislik Ar-Ge Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika

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