Erzurum'un dağlarında yemlik bereketi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'un dağlarında yemlik bereketi

Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan yağmurlar sonrası doğada adeta yemlik otu bereketi yaşanıyor. Yöre insanı tarafından çok sevilen ve bahar aylarında tüketilen yemlik otu, toprakta hızla büyümeye başladı. Yemliğin birçok faydası olduğu biliniyor. Ciltteki sivilce izlerini tedavi edici etkisi, kolesterolü düzenlemesi ve tansiyonu düşürmesi gibi faydalarıyla bilinen yemlik otu, Oltulu vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

08.05.2024 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un dağlarında yemlik bereketi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan yağmurlar sonrası doğada adeta yemlik otu bereketi yaşanıyor.

Yöre insanı tarafından çok sevilen ve bahar aylarında çokça tüketilen yemlik otu bu günlerde adeta toprak fışkırmaya başladı. Yemliğin insan vücuduna bir çok faydanın olduğu yöre insanınca dile getiriliyor. Bunlardan bazıları; ciltteki sivilce izlerini ve lekelerini tedavi edici etkiye sahip olması ve cildin pürüzsüz bir görünüm almasını sağması, kolesterolü düzenlemesi ve kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini minimuma indirmesi olarak belirtiliyor. Tansiyonu düzenlemeye yardımcı olan yemliğin düzenli tüketilmesi halinde tansiyonu düşürdüğü biliniyor. Oltulu Gürdal Pala, "Yağmurlardan sonra yemlik toplamaya geldik. Bağışıklık sistemine iyi geldiğini biliyorum. Şu an çok miktarda var ve çok güzel bir yiyecek" dedi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Yağan, Oltu, Doğa, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'un dağlarında yemlik bereketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:36 Ayşe Ateş’in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı Ayşe Ateş'in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
21:45 Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 22:45:23. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'un dağlarında yemlik bereketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement