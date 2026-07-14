Erzurum'un Göç Verileri İyileşiyor - Son Dakika
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Erzurum'un Göç Verileri İyileşiyor

Erzurum\'un Göç Verileri İyileşiyor
14.07.2026 10:33
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Erzurum'un iç göç kaybı 2025'te azaldı. Alınan ve verilen göç sayısı düzeldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı İç Göç İstatistikleri 'ne göre Türkiye'de 2025 yılında iller arasında 2 milyon 475 bin 19 kişi göç etti. Erzurum ise 20 bin 793 kişi alırken, 30 bin 906 kişi verdi. Kentte net göç hızı binde eksi 13,63'e geriledi.

Kentin net göçü eksi 10 bin 113, net göç hızı ise binde eksi 13,63 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre Erzurum'un göç kaybında bin 795 kişilik iyileşme yaşandı. Erzurum'da da hem alınan hem verilen göç sayısında düşüş yaşanırken, kent net göç veren iller arasında yer almaya devam etti.

Erzurum'un aldığı ve verdiği göç geriledi

Erzurum'un aldığı göç 2024 yılında 22 bin 614 iken 2025 yılında 20 bin 793'e düştü. Kentten ayrılanların sayısı ise 34 bin 522'den 30 bin 906'ya geriledi. Bu verilere göre Erzurum'un net göçü 2024 yılında eksi 11 bin 908 iken, 2025 yılında eksi 10 bin 113 olarak hesaplandı. Böylece kentin net göç kaybı geçen yıla göre bin 795 kişi azaldı.

Net göç hızında da iyileşme yaşandı

Erzurum'un net göç hızı da önceki yıla göre iyileşti. Kentte net göç hızı 2024 yılında binde eksi 15,86 olarak ölçülürken, 2025 yılında binde eksi 13,63'e geriledi. Verilere göre, Erzurum göç vermeyi sürdürmesine rağmen hem aldığı hem verdiği göçün azaldığı ve net göç kaybı ile net göç hızında ise önceki yıla göre iyileşme yaşandığını ortaya koydu.

Türkiye'de iç göç azaldı

TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de iller arasında 2 milyon 475 bin 19 kişi göç etti. 2024 yılında ise bu sayı 2 milyon 682 bin 673 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece iller arası göç eden kişi sayısı bir yılda yaklaşık 207 bin 654 azaldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'un Göç Verileri İyileşiyor - Son Dakika

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