Erzurum Valisi Baruş, Karayazı'da yatırımları ve güvenlik birimlerini inceledi - Son Dakika
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Erzurum Valisi Baruş, Karayazı'da yatırımları ve güvenlik birimlerini inceledi

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Erzurum Valisi Baruş, Karayazı\'da yatırımları ve güvenlik birimlerini inceledi
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karayazı ilçesinde kamu hizmetleri, yatırımlar ve güvenlik koordinasyonu hakkında incelemelerde bulundu. Baruş, Kaymakam Mustafa Babacan'dan brifing aldı, öğretmenevi inşaatını gezdi ve güvenlik birimlerini ziyaret ederek personele başarı diledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karayazı ilçesini ziyaret ederek yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve güvenlik koordinasyonu hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Karayazı ilçe programı kapsamında ilçeye giden Vali Aydın Baruş, Karayazı Kaymakamı Mustafa Babacan ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından Kaymakamlık makamına geçen Vali Baruş, Kaymakam Mustafa Babacan'dan ilçede yürütülen projeler, kamu hizmetlerinin mevcut durumu ve devam eden faaliyetler hakkında detaylı bir brifing alarak yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenevi İnşaatını İnceledi

Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçedeki yatırımları denetleyen Vali Baruş, yapımı hızla devam eden Karayazı Öğretmenevi inşaat alanına geçti. İnşaatın mevcut durumu ve fiziki gerçekleşme oranları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Baruş, projenin planlanan sürede tamamlanması için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Güvenlik Güçlerine Moral Ziyareti

Vali Aydın Baruş, ilçe programının son bölümünde Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Baruş, jandarma personeli tarafından tören mangasıyla karşılandı.

İlçenin genel huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ile vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler hakkında komutan ve amirlerden bilgi alan Vali Baruş, görevlerini özveriyle sürdüren tüm güvenlik personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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