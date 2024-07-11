Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum'da yetim çocuklarla buluştu - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum'da yetim çocuklarla buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum\'da yetim çocuklarla buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum'da destek ve umut olduğu yetim, öksüz çocuklar ile Erzurum'da bir araya geldi. Vali Mustafa Çiftçi'ye daha önce görev yaptığı Çorum'dan misafirler vardı. Çorum'dan Gönüllü Aysun Demirci'nin koordinesinde Vali Çiftçi'nin ziyaretine gelen, aralarında kimsesiz ve hastalığını Vali Mustafa Çiftçi'nin sevgi ve ilgisiyle yenen minik yavruların da bulunduğu ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Minik kalpler; Çorum'dan Erzurum'a tayin olduğu halde kendilerinden desteğini esirgemeyen Vali amcaları ile hasret giderdi.

11.07.2024 11:13
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum'da destek ve umut olduğu yetim, öksüz çocuklar ile Erzurum'da bir araya geldi.

Vali Mustafa Çiftçi'ye daha önce görev yaptığı Çorum'dan misafirler vardı. Çorum'dan Gönüllü Aysun Demirci'nin koordinesinde Vali Çiftçi'nin ziyaretine gelen, aralarında kimsesiz ve hastalığını Vali Mustafa Çiftçi'nin sevgi ve ilgisiyle yenen minik yavruların da bulunduğu ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Minik kalpler; Çorum'dan Erzurum'a tayin olduğu halde kendilerinden desteğini esirgemeyen Vali amcaları ile hasret giderdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum'da yetim çocuklarla buluştu - Son Dakika

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