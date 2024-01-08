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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette kaymakamlık binasını ve Aile Destek Merkezini ziyaret etti. Ardından Hınıs Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı ile görüşen Vali Çiftçi, daha sonra Tekman ilçesine geçti. Tekman'da Kaymakam, Belediye Başkanı ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, Ali Şeker Yatılı Kur'an Kursu bina ve çevre düzenlemesini inceledi ve Hükümet Konağı binasını ziyaret etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti
08.01.2024 - 09:05,
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, zengin akarsu kaynakları, verimli arazileri ve hayvancılığa elverişli yapısıyla ilin en güneydoğusunda bulunan Hınıs ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hınıs ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak kaymakamlık binasına giden Vali Çiftçi, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında kısa bir brifing aldı. Ardından Aile Destek Merkezine geçerek minik öğrencilerle bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, onlara çeşitli hediyeler verdi. Aile Destek Merkezi'nde bayanların yapmış olduğu el emeği göz nuru el işlemelerini inceleyen Vali Çiftçi, 27 kursiyerin 3 ay boyunca düzenli olarak Kur'an-ı Kerim öğrendiği kurs sınıflarını gezerek kursiyerlere başarı dileklerinde bulundu.

Erzurum Kongresi'nde iki delege ile temsil edilen ve Kurtuluş Savaşı sürecinde önemli bir rol oynayan Erzurum'un en kalabalık 6'nci ilçesi olan Hınıs'ta incelemelerine devam eden Vali Çiftçi, esnaf ziyaretlerini de ihmal etmedi. Esnaf dükkanlarını tek tek gezip sohbet eden Vali Çiftçi, ilçe esnafına hayırlı ve bereketli bol kazançlar temennisinde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, daha sonra Hınıs Belediyesine geçerek İlçe Belediye Başkanı Serdal Şan'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul ve Hınıs Adalet Komisyonu Başkanı Mine Cebeci'yi de ziyaret eden Vali Çiftçi buradan Tekman ilçesine hareket etti.

Vali Çiftçi akşam saatlerinde Tekman'a geçti.

Akşam saatlerinde Tekman ilçesine geçen Vali Mustafa Çiftçi, burada Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Tekman İlçe Müftülüğüne bağlı Ali Şeker Yatılı Kur'an Kursu bina ve çevre düzenlemesini yerinde inceleyen Vali Çiftçi, binanın hizmete açılması için son eksikliklerin tamamlanması talimatını verdi. Daha sonra Hükümet Konağının taşınacağı binayı inceleyen Vali Çiftçi, akşam saatlerinden sonra ilçeden ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika


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