Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, \'Orman Benim\' etkinliğine katıldı

Yerel

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Orman Benim' etkinliğine katıldı.

Palandöken Abdurrahman Gazi Orman Parkı'ndan yapılan etkinliğe, Vali Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Orman Bölge Müdürü Orhan Ayatay, İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Vali Çiftçi, toplum olarak herkesin orman konusunda hassasiyetli davranması gerektiğini söyledi.

Vali Çiftçi, şöyle konuştu: "Bugün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın öncülüğünde bütün Türkiye'de eş zamanlı olarak, 'Orman Benim' kampanyası düzenleniyor. Kampanyanın amacını, orman yangınları konusunda toplumda bilinç oluşturmak ve orman koruma hassasiyetini daha üst seviyelere çıkarmak olarak özetleyebiliriz. Hepinizin de bildiği gibi ülkemizin yüzde 30'u orman varlığından, yani yeşil vatandan oluşuyor. Bu oran ilimizde yüzde 12 civarında, ilimizin yüz ölçümünün 290 bin hektarının ormanlarla kaplı olduğunu düşünürsek, Türkiye ortalamasının altında ama diğer taraftan da yüksek rakımda bir vilayet olduğumuzu da göz önünde bulundurmak durumundayız."

"Orman yangınlarının yüze 90'ı insan kaynaklı"

Orman Genel Müdürlüklerinin Türkiye'deki orman varlığını korumak için çeşitli tedbirler aldığına dikkat çeken Vali Çiftçi, her yıl orman bakımı ve seyreltme yapıldığını, orman yolları ve yangın önleme şeritlerinin tesis edildiğini söyledi.

Ormanların korunması konusunda halkla birlikte topyekün mücadele verilmesi gerektiği belirten Vali Mustafa Çiftçi, "Bazen yüksek gerilim hatlarının altında yanıcı ve tutuşturucu madde temizliğinin yapıldığını, orman yangınına sebebiyet vermemek için bu hatların ormanlardan uzaklaştırıldığını biliyoruz. Tabi sadece orman teşkilatının gayretleriyle neticeye ulaşmamız mümkün değil. Toplumun da bu işe destek vermesi lazım. Hep beraber topyekün bir şekilde mücadele edilmesi gerekir ki, orman yangınlarını minimum seviyeye indirelim. Çünkü orman yangınlarının sebeplerine bakıldığı zaman yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Ormana gelişigüzel atılan atık maddeler orman yangınlarının başlamasında ve büyümesinde en büyük sebeplerden birini teşkil ediyor. Bu vatan bizlere sadece atalarımızdan kalan bir miras değil aynı zamanda geleceğe bırakacağımız bir emanet. Bu gözle bakmamız lazım. Bu yüzden bu vatanı gözaydını çocuklarımıza en güzel şartlarda ve yeşil bırakmak için ormanlarımızı korumalı, orman yangınlarına sebebiyet verebilecek hususlardan kaçınmalıyız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından orman içerisinde yangına sebep olabilecek maddeler doğaseverler tarafından temizlendi ve tabiatı kirleten çöpler toplandı. - ERZURUM