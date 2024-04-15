Erzurumlu iş insanlarından Tugay Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Veli Tugay'ın eşi Hacı Zemine Tugay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Erzurumlu iş insanlarından Tugay Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Veli Tugay'ın eşi Hacı Zemine Tugay son yolculuğuna uğurlandı

Erzurumlu iş insanlarından Tugay Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Veli Tugay\'ın eşi Hacı Zemine Tugay son yolculuğuna uğurlandı

Erzurumlu iş insanlarından Tugay Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Veli Tugay'ın hayatını kaybeden eşi Hacı Zemine Tugay, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

15.04.2024 15:35
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Erzurumlu iş insanlarından Tugay Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Veli Tugay'ın hayatını kaybeden eşi Hacı Zemine Tugay, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Hacı Zemine Tugay, dün hakkın rahmetine kavuşmuştu. Tugay Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Tugay ile iş insanı Öner Tugay, Ömer Tugay ve Emine Tugay'ın annesi olan Hacı Zemine Tugay için, Şıh köyünde bulunan Daşdan Oğlu Hacı Veli Tugay Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına çok sayıda iş insanının yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve yakınları katıldı.

Hacı Zemine Tugay'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze töreninde oldukça üzgün ve bitkin oldukları gözlenen Veli Tugay ile çocukları Taner Tugay, Öner Tugay ve Ömer Tugay, köy içinde bulunan taziye evinde taziyeleri kabul ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurumlu iş insanlarından Tugay Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Veli Tugay'ın eşi Hacı Zemine Tugay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumlu iş insanlarından Tugay Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Veli Tugay'ın eşi Hacı Zemine Tugay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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