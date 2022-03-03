ESBİM, 300 kişiye daha iş buldu - Son Dakika
Üye Girişi

ESBİM, 300 kişiye daha iş buldu

03.03.2022 00:57
ESBİM, 300 kişiye daha iş buldu

Esenyurt'ta işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), işveren ve iş arayanları buluşturarak 300 vatandaşa daha istihdam sağladı.

Esenyurt'ta işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), işveren ve iş arayanları buluşturarak 300 vatandaşa daha istihdam sağladı.

İşsizliğe çözüm bulmak amacıyla iş arayan ve işverenlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmalarından birinin talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı sağlık çalışanları alanda hazır bulundu. Korona virüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES kodlarına bakılarak alındı. 455 vatandaşın katıldığı mülakatta adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 300 kişi işe yerleştirildi.

"Esenyurt'ta işsizliği bitirmek için çalışıyoruz"

Esenyurt'un Türkiye'de en kalabalık ilçelerinden biri olduğunu hatırlatan Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, ilçede istihdam oluşturmak için 2 bin 500 firma ile görüşme sağladıklarını ifade etti. Ayyıldız: "Şu anda bizim çalıştığımız kayıtlı firma sayısı 2 bin 500 civarında. Dolaysıyla bunu da avantaja dönüştürme konusunda sayın Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda 40 kişilik bir ekiple istihdam sağlamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mülakatların pandemi şartlarına uygun bir şekilde aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu: "Esenyurt'ta işsizliği bitirmek için çalışıyoruz. Sayın Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un talimatları doğrultusunda bütün çalışmalarımız işsizliği minimize etmek, hatta ortadan kaldırmak için. ESBİM varsa herkes için var. İş arayan ve işçi arayan herkesi ESBİM'e bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"ESBİM'e teşekkür ediyorum"

Yaklaşık üç aydır iş aradığını söyleyen Esenyurtlu Ali Öztürk, iş görüşmesinin olumlu geçtiğini ifade ederek bu olanağı sağladığı için Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. Öztürk: "Yaklaşık üç aydır iş arıyordum. ESBİM'i arkadaşlarım vasıtasıyla öğrendim ve sosyal medyada takip ettim. İlanları gördüm, Esenyurt Kültür Merkezi'ne gelerek ilanlara başvurmak istedim. Şu an görüşmem olumlu geçti. Belediyenin bizlere böyle bir destek vermesi çok iyi oldu. Böyle bir ortam oluşturdukları için firmalara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
ESBİM, 300 kişiye daha iş buldu ESBİM, 300 kişiye daha iş buldu Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

Esenyurt Belediyesi, İşsizlik, İstihdam, Esenyurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ESBİM, 300 kişiye daha iş buldu - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak
00:44 Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 01:21:40. #1.11#
SON DAKİKA: ESBİM, 300 kişiye daha iş buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement