Esenler Belediyesi Sanat Evi'nde SanaTatil Yaz Okulu Başladı - Son Dakika
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Esenler Belediyesi Sanat Evi'nde SanaTatil Yaz Okulu Başladı

Esenler Belediyesi Sanat Evi\'nde SanaTatil Yaz Okulu Başladı

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) bünyesinde bu yıl ikinci kez kapılarını açan 'SanaTatil Yaz Okulu'nda dersler başladı. Resimden ebruya, gitardan çiniye kadar farklı branşlarda eğitimlerin verildiği okul ile çocuklar yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirme fırsatı yakalıyor.

09.07.2024 16:20  Güncelleme: 16:22
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Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) bünyesinde bu yıl ikinci kez kapılarını açan 'SanaTatil Yaz Okulu'nda dersler başladı. Resimden ebruya, gitardan çiniye kadar farklı branşlarda eğitimlerin verildiği okul ile çocuklar yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirme fırsatı yakalıyor.

Esenler'in sanata açılan kapısı Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), bu yıl ikinci kez 'SanaTatil Yaz Okulu'na ev sahipliği yapıyor. 8-16 yaş aralığındaki kursiyerlere resim, ebru, seramik, çini, drama, keman ve gitar eğitimlerinin verileceği okul 5 hafta sürecek.

"Yazı dolu dolu geçirecekler"

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) koordinatörü Mehmet Yıldırım, "Yaz okulumuzla birlikte Esenlerli çocuklar sanatın farklı branşlarıyla buluşma imkanı elde ediyorlar. Dijital çağın öğrencileri için telefon ve tablet bilgisayarlardan uzak sanatla dolu bir yaz programı tasarladık ve öğrencileri harekete geçirdik. Resim, drama, gitar, keman ve seramik sınıflarında eğitim gören öğrenciler bu derslerin yanı sıra çini, ebru, karikatür, porselen hamuru ile bezeme sanatı, sulu boya, temel tasarım, bez çanta boyama, sanat estetiği ve tarihi ile koro atölyelerinde zengin bir içeriğe sahip yaz okulunda yazı dolu dolu geçirecekler" dedi.

"Ebru sanatına ilgim vardı"

ESEV'de ebru eğitimi alan Dilara Kara, "Ebru sanatına ilgim vardı. Hatta bununla ilgili internetten videolar da izlemeye başladım. Sonra burada eğitimlerin verileceğini duydum ve hemen başvurdum. Bugün de kursumuzun ilk günü. İnşallah bu sanatı iyi bir şekilde öğrenip ileride de güzel işlere imza atarım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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