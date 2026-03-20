Esenler\'de çocuklar bayram coşkusunu yaşadı

Esenler Belediyesi, Ramazan Bayramı'nı ilçede geçiren minikler için etkinlikler düzenledi. Dörtyol Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında çocuklar, gün boyu farklı aktivitelerle bayram sevincini yaşadı.

Esenler Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda minikler için farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan "Çocuk Oyun ve Etkinlik Alanı", bayramın ilk gününde yoğun ilgi gördü. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren oyun alanlarının yanı sıra trambolin gibi fiziksel aktivitelerle de çocuklar doyasıya eğlendi. Teknoloji destekli deneyimlerle heyecan zirveye taşındı. Etkinlik süresince katılımcılara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapıldı. Bayram boyunca ücretsiz devam edecek etkinliklere katılım randevu sistemi ile gerçekleşiyor.

Çocukların bayramı dolu dolu yaşamaları için bu etkinliği hazırladıklarını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bayramlar, paylaşmanın ve sevincin en güzel yaşandığı zamanlardır. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz. Onlara güzel hatıralar bırakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklar için bayram hediyesi olarak hayata geçirilen etkinlik alanında, sanal gerçeklik (VR) oyunları, Formula 1 simülatörü, penaltı atışı simülatörü, şişme oyun parkurları, air hokey, basketbol alanları, yüz boyama, yarışmalar, kano simülatörü ve daha birçok etkinlik yer aldı.

Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken aileler için hazırlanan Eskafe alanlarında dinlenme ve sosyalleşme imkanı sunuldu.

Etkinlik alanına gelen vatandaşlar, çocuklara yönelik kapsamlı ve ücretsiz bir organizasyon hazırlanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, belediyeye ve belediye başkanına teşekkür ettiklerini ifade etti. - İSTANBUL