Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Tevfikbey Ortaokulu ve Sultan Alparslan İlk ve Ortaokullarını ziyaret ederek, belediye tarafından gerçekleştirilen boya ve badana çalışmalarını yerinde inceledi. Okul yöneticileriyle görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Aksoy, eğitim kurumlarının fiziki şartların iyileştirilmesinin belediyenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında konuşan Aksoy, Esenyurt Belediyesi'nin eğitime her alanda destek sunduğunu belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitim almalarını sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitim camiasına destek olmak bizim için büyük bir sorumluluk" dedi.

Başkan Vekili Aksoy, belediyenin benzer çalışmaları ilçedeki diğer okullarda da sürdüreceğini ifade etti. - İSTANBUL