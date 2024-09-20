Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den Çınar Güzel için bağış kampanyası desteği - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den Çınar Güzel için bağış kampanyası desteği

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer\'den Çınar Güzel için bağış kampanyası desteği

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kas hastalığı (DMD) ile mücadele eden 5 yaşındaki Çınar Güzel için başlatılan bağış kampanyasına destek olduğunu açıkladı. Çınar'ı evinde ziyaret eden Özer, hayırseverleri kampanyaya katılmaya davet etti.

20.09.2024 10:57  Güncelleme: 11:18
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, DMD (kas hastalığı) ile mücadele eden 5 yaşındaki Çınar Güzel için başlatılan bağış kampanyasına destek verdi. Çınar'ı evinde ziyaret eden Özer, küçük çocuğun sağlığına yeniden kavuşması için hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kas hastalığı (DMD) ile mücadele eden 5 yaşında yaşındaki Çınar Güzel'e bir destek de Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'den geldi. Küçük Çınar'ın yardım çağrısını cevapsız bırakmayan Başkan Özer, onu evinde ziyarete etti. Çınar'ın hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili aileden bilgi alan Özer, kampanyaya destek olacağını açıkladı. Prof. Özer, küçük çocuğun yeniden sağlığına kavuşması için 1 yıl gibi kısa bir sürenin kaldığını belirterek, vatandaşlardan da kampanyaya destek vermelerini istedi.

"Vatandaşlarımızdan Çınar'a yardım eli uzatmalarını istiyorum"

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kampanyaya destek çağrısında bulunan Başkan Özer, "Çınarımız nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyor. DMD yani bir çeşit kas hastalığı. Altı yaşından sonra kasların erimeye başladığı, çocuğun sağlığını kaybettiği bir döneme girilmiş oluyor. Sevgili Çınar'ın 1 yılı kaldı ve ilacı çok pahalı. Yaklaşık 3 buçuk milyon dolar civarında. Bununla ilgili bir yardım kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar yüzde 5 civarında yardım toplandı. Biz de bu kampanyanın destekçisiyiz. Ben buradan Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. Bu hastalarımıza sahip çıkması gerekiyor. Orta gelirli bir ailemizin bu ücreti karşılaması mümkün değil. Bakanlığın devreye girmesi ve Çınar'ı kurtarması gerekiyor. Bir çağrımda hayırsever insanlarımıza olacak. Burada çokça zenginimiz, hayırseverimiz var. Vatandaşlarımızın Çınar kardeşimize el uzatmalarını istiyorum. Ben sevgili Çınar'a sağlık diliyorum. Umarım bu kampanya başarıya ulaşır. Bu kampanyaya destek sağlayan ve sağlayacak olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, kampanyayla ilgili detaylı bilgiye ve bağışın yapılacağı hesap numaralarına @dmd.cinar.gzl adlı sosyal medya adresinden ulaşarak, küçük Çınar'a destek olabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den Çınar Güzel için bağış kampanyası desteği - Son Dakika

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