Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Özer, "Biz Esenyurt halkı için varız. Ben ve belediyemiz, Esenyurt halkının hizmetinde ve emrinde olacağız. Onların sorunlarını birlikte çözeceğiz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Çınar ve Örnek Mahalleleri Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlediği iftar programında Esenyurtlular ile bir araya geldi. Prof. Dr. Özer, tasavvuf müziği dinletisi eşliğinde vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Seçimi kazanmak önemli ancak ondan sonraki süreç daha önemli diyerek Esenyurtlulara seslenen Özer, "Bugün istedik ki halkımızla beraber olalım. Bu işin asıl kahramanları sizlersiniz çünkü siz halksınız. Uzunca bir dönem birlikte mücadele yürüttük. Sonuçta halkımız kararını verdi ve mazbatamızı aldık. Devir teslim törenini gerçekleştirdik ve hemen ardından işe başladık. Burada önemli olan konu ise; evet, seçimi kazandık ancak asıl ondan daha önemlisi seçimi kazandıktan sonraki süreci kazanmak. Seçimi kazandıktan sonraki süreci kazanmanın yolu da hizmetten geçer" ifadelerini kullandı.

"Hizmet etmek için kolları sıvayacağız"

Esenyurt'la ilgili hedeflerini hayata geçirmek istediğini vurgulayan Başkan Özer, "Siz, halk olarak son sözünüzü söylediniz. Bundan sonra söz söyleme işi ise bize ait. Sözü söyleme biçimleri vardır. Örneğin bir şair şiiriyle konuşur, bir yönetmen filmiyle konuşur, bir yazar romanıyla konuşur, bir belediye başkanı da hizmetleriyle konuşur. Dolayısıyla bundan sonra dur durak yok. Halkımıza gece demeden, gündüz demeden hizmet etmek için kolları sıvayacağız. Aşkla ve şevkle bu şehir için çalışacağız. Bu bizim en temel düsturumuz. İkinci düsturumuz ise adil, kapsayıcı, eşit ve ulaşılabilir bir yerel yönetimi sizlerle beraber inşa etmektir. ve en önemlisi bundan sonraki süreçte Esenyurt'la ilgili hedeflerimizi hayata geçirmektir. Esenyurt'u huzurlu, yaşanabilir bir kent yapmak, 21. yüzyıla yakışır bir şehir haline getirebilmek en önemli hedeflerimizin başında geliyor. Kentimizi bu hedeflere ulaştıracak projelerimiz var. Projelerimizi; muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, kanaat önderlerimizle ve hemşehri derneklerimizle beraber gözden geçirip revize edeceğiz. ve halka dokunan sorunları acil bir biçimde çözen, kente değer katan, geri döngüsü olan projeleri hızla hayata geçireceğiz." dedi. - İSTANBUL