Esenyurtlu öğrenciler Avrupa\'nın en büyük tenis akademilerinden birini ziyaret etti

Esenyurt Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim alan öğrenciler, Avrupa'nın en büyük tenis akademilerinden biri olan Soul Entertainment Group'u ziyaret ederek sporla iç içe öğretici bir deneyim yaşadı.

Esenyurt Belediyesi, çocukları ve gençleri spora teşvik etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim alan öğrenciler, Avrupa'nın en büyük tenis akademilerinden biri olarak gösterilen Soul Entertainment Group'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, profesyonel tenis sahalarını yakından inceleme fırsatı bulurken, tenis branşı hakkında detaylı bilgiler edindi. Alanında uzman eğitmenler tarafından yapılan bilgilendirmelerde sporun disiplin, özgüven ve azim üzerindeki katkıları öğrencilere aktarıldı.

Ayrıca, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kaymakamlığı ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğiyle önemli bir spor projesi hayata geçiriliyor. Yapılan organizasyon kapsamında yetenekli olarak belirlenen öğrenciler, ücretsiz tenis eğitimi alma imkanına sahip olacak. Eğitimlerden, Esenyurt Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim gören kursiyerler faydalanacak.

Kurumlar arasında imzalanan protokol doğrultusunda, tenis eğitimlerinin kısa süre içerisinde başlaması planlanıyor. Yetkililer, söz konusu iş birliğiyle ilçede sporun yaygınlaştırılmasının ve yetenekli sporcuların desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL