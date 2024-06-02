Esenyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

Yerel

Esenyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kayıtları 4 Haziran'da başlayacak. 18 farklı branşta eğitimin verileceği okullarda, çocuklar hem zamanlarını verimli kullanarak kendilerini geliştirme imkanı bulacak hem de eğlenceli bir yaz tatili geçirecek.

Esenyurt Belediyesinin 18 farklı branşta spor eğitimi vereceği Yaz Spor Okulları'nın kayıtları 4 Haziran'da başlayacak. Çocukların sadece hobi olarak değil profesyonel olarak da kendilerini geliştirmesine katkı sağlayacak kurslarda öğrenciler, seçtikleri branşta yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirme imkanı bulacak. 6-14 yaş arası çocukların eğitim alacağı spor okullarında engelli bireyler için de engelsiz branşlar olacak. Futbol, karate, wushu kung fu, basketbol, taekwondo, bisiklet, voleybol, jimnastik, zumba kids, futsal, atletizm, paten, kick boks, kort tenisi, kaykay, boks, masa tenisi ve güreş olmak üzere 18 farklı dalda eğitimin verileceği kursların kayıtları, 14 Haziran tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, kurslara kendilerine en yakın spor tesisine giderek kayıt yaptırabilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgiye ise belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden arayarak ulaşabilecek. - İSTANBUL