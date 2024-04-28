Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Erken'in cenazesi Ordu'ya getirilerek, Altınordu ilçesindeki Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

28.04.2024 16:52  Güncelleme: 16:55
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Erken'in cenazesi yakınları tarafından alınarak, Ordu'ya getirildi. Erken için Altınordu ilçesindeki Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Erken'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çavuşlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik, ilçe belediye başkanları, Erken'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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