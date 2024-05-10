Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Şantaj ve Darp Davasından Beraat Etti

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(EDİRNE)- Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'müşteki sanık' sıfatıyla yargılandığı şantaj ve darp davasından beraat etti.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 sanığın yer aldığı davanın 18'nci duruşmasında bugün karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar M.T, S.G, S.A, S.Y ile O.K, Recep Gürkan ve Şükrü Benli katılmadı.

Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı, Benli'nin Edirne'de oturan ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli'nin müvekkiline karşı şantaj suçu işlediğini ileri sürerek cezalandırılmasını talep ederek dosyada da hiçbir delil olmadığını savundu. Mahkeme heyeti eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın beraatına karar verdi. Mahkeme, sanıklar M.T, S.G, S.A, S.Y ile O.K hakkında, "eziyet" ve "cebir kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12'şer yıl hapis cezasına, Şükrü Benli'ye de "Şantaj" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.