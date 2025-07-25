Eski Eşyalarla Renkli Çiçeklikler - Son Dakika
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Eski Eşyalarla Renkli Çiçeklikler

Eski Eşyalarla Renkli Çiçeklikler
25.07.2025 15:05
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Bolu BAİBÜ, kullanılmayan malzemeleri geri dönüştürerek renkli çiçeklikler yaptı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından evlerde atıl durumda bulunan malzemeler geri dönüştürülerek renkli çiçeklikler yapıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim Fakültesi, çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla dikkat çeken bir projeye imza attı. Fakülte önünde gerçekleştirilen çalışmada, evlerde kullanılmayan eski eşyalar geri dönüştürülerek çiçeklik haline getirildi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı proje, öğrenci ve akademisyenlerin iş birliğiyle hayata geçirildi. Projeye öncülük eden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üzeyir Ok, çalışmanın hem çevreye duyarlılık hem de fakülte içi dayanışma açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ok, bu çalışmaların devam ederek gelecek nesillere güzel bir görüntü bırakmak istediklerini söyledi.

"Kullanılmayan eşyalar değerlendirilerek estetik bir görüntü kazandırıldı"

Evlerde atıl durumda olan malzemeleri değerlendirerek sanatsal bir renk kattıklarını söyleyen Prof. Dr. Üzeyir Ok, "Projeyle ilgili ilk aklıma gelenleri size anlatayım. Birincisi, bu fakültede arkadaşlarımızın birliğini gösteren çok güzel bir başlangıç oldu. Arkadaşlarımız arasından birisi, Sebahat Hanım ismini özellikle zikretmek istiyorum, 'Fakültemizi nasıl daha iyi gösterebiliriz?' yönünde bir düşünceyle yola çıkıyor. İnternette yaptığı araştırmalardan ne yapabileceğini düşünüyor ve bir şekilde bu fikir ortaya çıkıyor. Burada özellikle fakültemizin önüne daha güzel bir görüntü vermek için yola çıktığında, aynı zamanda çevreci bir görüntü kazandırmak, yani mesajı çoğaltmak için özellikle çevreyle uyumlu ve çevreci bir ruhla yola çıkarak bu düzenlemeleri yaptı. Buradaki düzenlemeleri sizlerin de belki birazdan göreceği gibi daha önceden kullanılmış ahşap malzemeler, zamanı geçmiş ve belki bırakılsa uzun bir süre sonra çürüyecek olan malzemeleri alıp en güzel şekilde değerlendirerek burada kullanılır hale getirmiş olması, onun dışında gördüğünüz gibi araç tekerleği mesela, burada kullanılan malzemelerden bir tanesi. İnsanların evinin ardiyesinde bulunan, hiç kimsenin belki başka bir amaç için kullanılabileceğini düşünmediği ama onları da alıp değerlendirerek ve onun üzerine bir de sanatsal renk attı özellikle öğrencilerimiz boyayarak onları. ve dikkat ederseniz hepsi farklı renkte. Üzerinde çiçeklerle birlikte burası harika bir hale dönüştü" dedi.

"İş birliği olunca nelerin ortaya çıkabileceğini gösterdik"

Üniversite çalışanları ile iş birliği içinde olduklarını kaydeden Prof. Dr. Ok, "Burada bizim üniversitemizin de katkısı var. Yapı İşleri'mizin, orada çalışan Tuncay Bey'in özellikle burada bizlerle birlikte iş yapması, bizim üniversitemizde iş birliğinin de göstergesi olarak ve iş birliği olunca nelerin ortaya çıkabileceğini göstermek adına güzel bir şey oldu. Burada gördüğünüz gibi yine havuzlarda kullanılan malzemelerin, çok enteresan bir şekilde normalde süzek olarak kullanılan malzemelerin dikey olarak kullanılması çok harika bir şey ortaya çıkardı. Çiçeklendirmeler ve diğer malzemelerle birlikte böyle harika bir resim oldu" diye konuştu.

"Daha yaşanabilir bir çevre çocuklarımıza bırakacağız"

Gelecek nesillere güzel bir ortam bırakılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Üzeyir Ok, "Yani dünyadaki güzel örnekleri almamız gerekiyor. Taklit değil, güzel örnekleri alarak ama aynı zamanda kendi kültürümüzden de katarak daha yaşanabilir bir dünya, daha yaşanabilir bir çevre çocuklarımıza bırakacağız. Çünkü bizim yaşadığımız doğa, çocuklarımızdan, gelecekteki çocuklarımızdan aldığımız ödünç bir dünyadır. Biz de o ruhla inşallah hareket edeceğiz. Üzüntü verici bir şekilde hala bazı şeyler oluyor. Karayollarında görüyoruz, insanlar çöplerini araçtan atıyorlar. Onlar çok üzüntü verici. Böyle ortamlarda bu şekildeki davranışların öncü rol oynayabileceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim, Sanat, Çevre, Yerel, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Eşyalarla Renkli Çiçeklikler - Son Dakika

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