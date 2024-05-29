Eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra'ya Güney Kore'de kraliyete hakaret suçlaması

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Eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra hakkında Güney Kore'de bir televizyon kanalına verdiği röportajda kraliyete hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra'ya Güney Kore'deki bir televizyon kanalında kraliyet hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açıldı. Tayland Başsavcısı tarafından açılan soruşturmada, Shinawatra'nın 2015 yılında bir Güney Kore televizyonuna verdiği röportajda kraliyeti ve monarşiyi küçük düşüren ifadeler kullandığı iddiaları ile çeşitli internet bilişim suçlamaları yer alıyor. Başsavcılık Sözcüsü Prayuth Bejraguna tarafından yapılan açıklamada, eski Başbakan Shinawatra'nın bugün yapılan soruşturma duyurusuna katılmadığı, ancak 18 Haziran'a kadar başsavcılığa gelerek ifade vermesi gerektiği bildirildi.

Shinawatra'nın avukatı Winyat Chatmontree suçlamaların tamamını reddederek, "Shinawatra, adalet önünde masumiyetini kanıtlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Tayland'da 2001-2006 yılları arasında başbakanlık yapmış olan Thaksin Shinawatra, 2006 yılında gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış ve kendisine yöneltilen suçlamalardan kaçarak 15 yıl sürgün hayatı yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra ülkesine dönen Shinawatra, kendisine yöneltilen tüm geçmiş suçlamaları reddederek, kraliyet affına başvurmuştu.

Dünyanın en sıkı kraliyet yasalarına sahip ülkelerden biri olan Tayland'da darbeden bu yana 270'den fazla kişinin bu yasalar kapsamında hapis cezası aldığı bildirildi. Tayland İnsan Hakları avukatları, 'lese-majeste' adı verilen bu kraliyet yasalarının ülkede siyasi bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığını ve siyasiler tarafından suiistimal edildiğini iddia ediyor. - BANGKOK