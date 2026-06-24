Eskişehir'de Hastane Özelleştirmelerine Protesto

(ESKİŞEHİR) - Hastaneler Halkındır Platformu üyeleri, 43 ildeki 126 sağlık kurumunun gayrimenkullerinin özelleştirilmesini Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü önünde insan zinciriyle protesto etti.

Platform üyeleri, insan insan zinciri oluşturdu, ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de destek verdi. Platform adına basın açıklamasını yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, hastane alanlarının satılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Hastane alanlarının sermayeye peşkeş çekildiğini ifade eden Şanlı, "En son 24 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 43 ilde 126 sağlık kurumu ve arazilerinin özelleştirilerek satılması için düğmeye basıldı. 2028 sonuna kadar, altın tepside sermaye kesimlerine sunularak, peşkeş çekilmesi hedefleniyor. Kentin merkezinde olan Eskişehir Devlet Hastanesi'nin de deprem gerekçesiyle yıkılarak, yerine yenisi yapılacağı söylenmişti. Son kararla, arazisinin özelleştirme adı altında satılacakların listesine eklenmiştir" dedi.

Eski Hava Hastanesi olarak bilinen ve şu an Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne bağlı ek bina olarak kullanılan binanın şehir merkezinde olduğunu ve binlerce hastaya hizmet verdiğini anlatan Şanlı, şunları kaydetti:

"Şu an önünde bulunduğumuz ve 1939 yılında temeli atılmış olan Eskişehir Hava Hastanesi, 27 Ekim 1948'de sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. Dünyada uçak şeklinde inşa edilmiş tek hava hastanesi özelliği de taşıyan tarihi bir yapıdır. Uzun yıllar ilk Havacılık Tıbbi ve Uçuş Fizyolojisi Eğitim Merkezi olarak hizmet vermiştir. 2016 yılından bu yana Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne bağlı ek bina olarak çok sayıda polikliniği ile sağlık hizmeti vermektedir. Başta hastane çevresinde ikamet eden emekliler olmak üzere, tüm halkımızın çok rahat ulaşabildikleri bir hastanedir. Eskişehir'de yaşamını sürdüren hiçbir vatandaşımız, bu hastanenin özelleştirme adı altında satılmasını istemiyor. Bizler de bu gerçeği görerek bir aradayız."

Halka ait olan bu kurumların, halka sorulmadan ve onların onayı alınmadan özelleştirilemeyeceğini söyleyen Şanlı, "Ömrünün sonuna yaklaşan AKP iktidarı, giderayak halka ait tüm varlıkları yandaşlarına peşkeş çekmek için acele ediyor. Hastaneler Halkındır Platformu olarak, bu değerli varlıklar olan Mihalıççık Gün Sazak Devlet Hastanesi, Sivrihisar Aile Sağlık Merkezi, yeniden yapılması gereken Eskişehir Devlet Hastanesi, önünde bulunduğumuz Hava Hastanesi'nin ve arazilerinin özelleştirilmesinin ardından da satılmasını istemiyoruz" diye konuştu.