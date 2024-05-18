Eskişehir'de Hayırseverlerin Desteğiyle Yağmur ve Şükür Duası Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Hayırseverlerin Desteğiyle Yağmur ve Şükür Duası Yemeği Düzenlendi

Eskişehir\'de Hayırseverlerin Desteğiyle Yağmur ve Şükür Duası Yemeği Düzenlendi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Beylikova Belediyesi tarafından hayırsever vatandaşların desteğiyle 2 bin kişilik yağmur ve şükür duası yemeği düzenlendi. Etkinliğe yoğun bir katılım sağlandı ve herkes bir araya gelerek dua etti. Belediye Başkanı Hakan Karabacak, organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür etti ve bu tür etkinliklerin toplumun birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini vurguladı.

18.05.2024 12:54  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Beylikova Belediyesi, hayırsever vatandaşların desteği ile ilçe merkezinde 2 bin kişilik yağmur ve şükür duası yemeği düzenledi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen dua ve yemek organizasyonuna yoğun bir katılım sağlandı. Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, herkes, bir araya gelerek yağmur duası ve şükür duasında bulundu. Etkinlikte konuşma yapan Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, organizasyona katkıda bulunan hayırsever vatandaşlara ve etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini iletti. Başkan Karabacak, "Bu tür etkinlikler, toplumumuzun birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren önemli fırsatlardır. Tüm çiftçilerimizin bereketli bir yıl geçirmesini temenni ederim" diyerek sözlerine devam etti.

Bu tür etkinliklerin, toplumun kaynaşmasına ve ortak değerlerin yaşatılmasına vesile olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Karabacak, Beylikova Belediyesi olarak bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti. Etkinliğe katılan vatandaşlar da organizasyonun düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Karabacak ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hakan Karabacak, Beylikova, Eskişehir, Etkinlikler, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hayırseverlerin Desteğiyle Yağmur ve Şükür Duası Yemeği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
18:43 İstanbul’da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
17:53 Canlı anlatım İlk yarıda tek gol var Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:57:28. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hayırseverlerin Desteğiyle Yağmur ve Şükür Duası Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement