Eskişehir\'de Hayırseverlerin Desteğiyle Yağmur ve Şükür Duası Yemeği Düzenlendi

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Eskişehir'de Beylikova Belediyesi, hayırsever vatandaşların desteği ile ilçe merkezinde 2 bin kişilik yağmur ve şükür duası yemeği düzenledi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen dua ve yemek organizasyonuna yoğun bir katılım sağlandı. Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, herkes, bir araya gelerek yağmur duası ve şükür duasında bulundu. Etkinlikte konuşma yapan Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, organizasyona katkıda bulunan hayırsever vatandaşlara ve etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini iletti. Başkan Karabacak, "Bu tür etkinlikler, toplumumuzun birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren önemli fırsatlardır. Tüm çiftçilerimizin bereketli bir yıl geçirmesini temenni ederim" diyerek sözlerine devam etti.

Bu tür etkinliklerin, toplumun kaynaşmasına ve ortak değerlerin yaşatılmasına vesile olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Karabacak, Beylikova Belediyesi olarak bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti. Etkinliğe katılan vatandaşlar da organizasyonun düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Karabacak ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR