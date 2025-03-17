Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartlarının iptal edildiğini açıkladı.
DKMP İl Müdürlüğü, alınan kararı sosyal medyadan duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 02 Ağustos 2024 tarih ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanları Koruma Kanunu değişikliğiyle beraber mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartlarını iptal edildi. Kartların en kısa sürede Eskişehir DKMP'ye teslim edilmesi gerektiği belirtildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Hayvan Koruma Kartları İptal Edildi - Son Dakika
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