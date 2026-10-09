Eskişehir'de kadın konukevleri ve ŞÖNİM yöneticileri Orhan Bayrak başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Eskişehir'de kadın konukevleri ve ŞÖNİM yöneticileri Orhan Bayrak başkanlığında toplandı

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Eskişehir\'de kadın konukevleri ve ŞÖNİM yöneticileri Orhan Bayrak başkanlığında toplandı
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki kadın odaklı kuruluşların yöneticileri, hizmet kalitesini artırmak için Orhan Bayrak başkanlığında toplandı. Toplantıda kadın konukevleri ve ŞÖNİM'in ihtiyaçları, şiddetle mücadelede koordinasyon ve psikososyal destek görüşüldü.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kadın odaklı hizmet veren kuruluşların yöneticileri, sunulan hizmetlerin niteliğini ve kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına, müdürlüğe bağlı kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve kadın hizmetleri alanında faaliyet gösteren ilgili birim idarecileri katıldı. Toplantıda; kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin sahadaki uygulamaları, kuruluşların mevcut ihtiyaçları ve hizmet standartlarının geliştirilmesine dönük adımlar ele alındı. Kadınların güçlendirilmesi, şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun hızlandırılması ve sunulan psikososyal destek mekanizmalarının etkinliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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