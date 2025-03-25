Eskişehir'de Kadınlara İklim Değişikliği Eğitimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadınlara İklim Değişikliği Eğitimi

Eskişehir\'de Kadınlara İklim Değişikliği Eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar'da kadın kursiyerlere 'İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Yaşam' eğitimi düzenleyerek, çevre bilinci ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları hakkında bilgiler verdi.

25.03.2025 14:16  Güncelleme: 14:18
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sivrihisar'da Eskişehir Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (ESMEK) bünyesindeki kadın kursiyerlere yönelik 'İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Yaşam' eğitimi düzenledi.

Eğitimde iklim değişikliği, suyun verimli kullanımı, atık yönetimi ve kompost yapımı konuları ele alındı. Kadın kursiyerlere, iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulanabilecek yöntemler hakkında bilgiler verildi. Atık yönetimi ve kompost yapımı bölümlerinde ise geri dönüşüm süreçleri, atıkların doğru ayrıştırılması ve organik atıkların komposta dönüştürülmesi konuları detaylandırıldı. Örnekler ile sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yapıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı personeli, kadınların çevre bilinci kazanmasının toplumsal dönüşüm açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel ve toplumsal sorumlulukların altını çizdi. Bu kapsamda, benzer eğitimlerin farklı ilçelerde de devam edeceği belirtildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin doğa dostu uygulamaları teşvik eden projeler geliştirmeye ve çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kadınlara İklim Değişikliği Eğitimi - Son Dakika

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