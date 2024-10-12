Eskişehir\'de Katledilen Genç Kızlar İçin Lokma Dağıtımı

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İstanbul'da katledilen genç kızlar İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil hayrına Eskişehir'de lokma dağıtıldı.

İstanbul'da 4 Ekim tarihinde İkbal Uzuner'in ve Ayşenur Halil'in, Semih Çelik tarafından öldürülmesi tüm Türkiye'de büyük etki oluşturmuştu. Canice işlenen cinayetlerin etkisinde kalan Eskişehirli bir hayırsever de bugün öğle namazının ardından lokma döktürdü. Odunpazarı ilçesinde bulunan Reşadiye Camii'nde öğle namazının ardından hayatını kaybeden İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil hayrına lokma dağıtıldı, dualar edildi. - ESKİŞEHİR